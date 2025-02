Carnaval deste ano traz uma super novidade: térmicas serão liberadas; veja na coluna Leia Lima

COMEMORAÇÃO

Uma reunião intimista regada a comes e bebes marcou a nova idade do estudante de medicina Delwyn Moreira. Na companhia do namorado, o cirurgião dentista Ruan Carlos e de amigos, a noite foi das mais animadas.

NIVER

Big big especial também para a amiga Boliviana linda e gentil Frida Landivar, também aniversariando essa semana com direito a velas, bolinho e ensaio fotográfico.

MEGA FEIRÃO

Tá rolando maior MEGA FEIRÃO na GAZIN, são produtos com preços especiais e parcelamento a perder de vista em até 15X. Corre na loja mais próxima e garanta a realização dos seus sonhos de casa mobilada na GAZIN.

CARNAVAL COBIJA

Ao que tudo indica, esse ano o carnaval Pandino será uma das atrações da fronteira. A vizinha Cobija realizou neste final de semana um baile glamoroso para aprestar as candidatas a rainha do carnaval, que elegeu a bela Angelica Ortiz como rainha absoluta do carnaval 2025 de Cobija Pando.

CARNAVAL DE BRASILEIA

De 28 de fevereiro a 4 de março acontece o carnaval de Brasiléia, com várias atrações locais, bandas também de outros estados e o tradicional desfile do bloco Rolinhas do Coronel, que contará com a presença ilustre do prefeito Carlinhos do Pelado. O evento acontece na praça Hugo Poli e esse ano, em especial, com a liberação de uma térmica de 50lt para os foliões levarem sua bebida e valores mais baixos para os comerciantes que trabalham nas barracas do evento.

ACADEMIA MUNDIAL DE LETRAS

Parabéns a jornalista Nilda Bernardo pela posse como membro da diretoria da Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo (AMLE) que aconteceu no dia 01 de fevereiro em Campinas – São Paulo. Numa cerimônia elegante e cheia de pompas e circunstância, Nilda desponta do Acre para o Mundo.

SUCESSO

Casa cheia no último dia 8/02 no restaurante a Palhoça em Brasileia, na foto o empresário Júnior ao lado da esposa a dentista Sol Nobre aproveitando para curtirem a noite ao som da Banda “Os químicos” e já programando uma agenda bem diversificada para o carnaval desse ano, aguardem!

DE PARABÉNS

Também comemorando nova idade a advogada Solange Fagundes uma das mulheres que marcou a história da advocacia no Acre, com carreira brilhante como advogada, Juíza e mais brilhante ainda como ser humano. Desde já nossas felicitações.