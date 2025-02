Carnaval em Manoel Urbano terá DJ Zequinha Oliveira como atração nacional; veja programação

A cidade de Manoel Urbano se prepara para um dos maiores Carnavais de sua história. Com uma programação repleta de atrações nacionais e regionais, a tradicional festa momesca acontecerá de 28 de fevereiro a 4 de março, no Palco Municipal, no centro da cidade.

A principal atração deste ano será o renomado DJ Zequinha Oliveira, conhecido por arrastar multidões por onde passa. Além dele, o evento contará com apresentações de diversos artistas, garantindo uma festa animada e diversificada para o público.

Entre os destaques estão Los Padres, DJ El Mascarado, DJ Duarte, John do Piseiro, Hangel Borges, Everton Machado, Tardelli Gomes e a banda Farra Sem Limite, e Regininha Show.

O evento está sendo organizado pelos proprietários de distribuidoras locais, em parceria com o Balneário Macapá, e promete uma estrutura bem decorada e preparada especialmente para receber foliões de toda a região.

A expectativa é de que o Carnaval deste ano fortaleça a cultura local e movimente a economia do município, atraindo turistas e moradores das cidades vizinhas.

Serviço

Evento: Carnaval de Manoel Urbano 2025

Local: Palco Municipal, centro da cidade

Data: 28 de fevereiro a 4 de março

A comunidade já se organiza para os dias de festa, que prometem ser marcados por muita música, alegria e celebração da cultura popular.