Carnaval no Acre será de calor e muita chuva; temperaturas devem chegar a 34°C, diz previsão

Quem vai aproveitar o Carnaval no Acre precisa se preparar para duas situações: muita chuva e calor. A previsão é do Clima Tempo para a festa, que começa no próximo dia 28 de fevereiro e vai até 4 de março, em todo o Brasil.

“O Carnaval de 2025 promete ser do alá-lá-ô, que calor, em todo o Brasil”, destaca o site.

De acordo com a previsão, as pancadas de chuva serão mais frequentes em Mato Grosso, Pará, sul do Amazonas, Acre e Rondônia.

“O calor e a grande disponibilidade de umidade no ar serão os principais responsáveis pelas pancadas de chuva, que devem ocorrer, em geral, à tarde e no começo da noite na maioria das áreas dos estados do Norte e do Centro-Oeste. Há potencial para chuva forte”, acrescenta o Clima Tempo.

Nos estados do Norte e Centro-Oeste, as temperaturas devem variar entre 32°C e 34°C.

Previsão desta semana no Acre

Para esta semana, a previsão indica dias quentes e chuvas intensas, especialmente no período da tarde e início da noite. As temperaturas devem se manter elevadas, oscilando entre 30°C e 33°C, enquanto o índice de umidade no ar permanece alto, aumentando as chances de temporais localizados.