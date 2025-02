Carnaval no Clube da Marujada: 80 anos de tradição e festa com energia contagiante; confira programação

A Marujada de Cruzeiro do Sul, com mais de 80 anos de história e tradição, convida todos para um Carnaval repleto de alegria, música e cultura. A festa acontecerá no dia 3 de março, segunda-feira, no Casarão, das 17h às 22h, e marcará o legado deixado pelo mestre Aldenor, que passou o comando para sua filha, a mestra Preta, em 2023.

Originária na década de 1940 com o mestre Galego, a Marujada é uma das maiores expressões culturais da cidade. Este ano, a festa será animada pela Banda Moa, DJ Malů e a Marujada Brig. Esperança, trazendo o melhor da música e da dança. O evento contará ainda com comidas e bebidas típicas para todos os gostos, e a entrada será no valor de R$10,00.

Não perca a chance de celebrar o Carnaval com a energia única da Marujada e vivenciar essa tradição cultural com toda a comunidade!

Programação: