Carnaval no Via Verde Shopping: alegria para os pequenos e diversão garantida com estreias no cinema

Uma agenda repleta de atrações espera por toda a família neste feriado, incluindo um animado bailinho infantil, concurso de fantasia e uma seleção de filmes imperdíveis.

O Carnaval está chegando, e o Via Verde Shopping preparou uma programação especial para toda a família entrar no ritmo da folia! Com atrações para a criançada e estreias no cinema, o shopping se torna o destino ideal para aproveitar o feriado com muita animação e entretenimento.

No sábado, dia 1º de março, a festa começa com o Bailinho da Alegria, trazendo clima de diversão garantida para os pequenos a partir das 16h no Tablado da Americanas. A programação inclui um animado passeio pelo shopping com banda ao vivo, brincadeiras e pintura corporal para as crianças entrarem no clima carnavalesco.

Dando continuidade a folia domingo, 2 de março, também a partir das 16h no Tablado da Americanas, com o aguardado Concurso de Fantasia, uma oportunidade para os pequenos mostrarem toda a criatividade e concorrerem a prêmios especiais. A programação do dia ainda conta com mais um animado passeio com banda e muito mais.

As premiações do Concurso de Fantasia contam com o apoio de Club Kids Moda infantil, Ascona Kids e Vila Trampolim. Os vencedores receberão vouchers de compras e cortesias para brincar na Vila Trampolim. Para participar, basta se inscrever de maneira gratuita através do link: https://evento.spotmetrics.com/concursofantasiacarnaval.

Além das atrações carnavalescas, o Cine Araújo do Via Verde Shopping também traz novidades nas telonas para quem prefere curtir o feriado com uma boa sessão de cinema. Entre os destaques da semana, está o aguardado filme de terror “O Macaco”, baseado no conto de Stephen King. O longa promete arrepiar os espectadores com uma história repleta de mistério e suspense.

Outro destaque da semana e a aguardada estreia de “Attack on Titan: O Último Ataque”, que leva ao cinema o épico final da aclamada série de anime, reunindo os dois últimos episódios em uma experiência cinematográfica grandiosa. Para os fãs de ação e aventura, essa é a chance de viver toda a emoção da batalha final em tela grande. Já para quem busca um drama emocionante, “Ainda estou aqui”, indicado ao Oscar, promete continuar gerando comoção, ao tocar o coração do público com sua história envolvente.

Para os amantes de super-heróis, o novo filme do “Capitão América: admirável mundo novo” traz ação e emoção na medida certa. E para os pequenos, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa” é a opção perfeita, levando às telonas toda a magia do universo do querido personagem brasileiro, entre outras opções. Com uma diversidade de opções, há filmes para todas as idades e gostos, garantindo entretenimento para toda a família durante o feriado.

Seja caindo na folia com os pequenos no Bailinho da Alegria ou curtindo um bom filme no cinema, o Via Verde Shopping tem opções para todos os gostos neste Carnaval. Prepare a fantasia, convide os amigos e a família, não perca a chance de aproveitar um feriado cheio de diversão e boas memórias com o Via Verde Shopping!

