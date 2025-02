Carnaval seguro! Em Rio Branco, festa terá forte esquema de segurança com 180 agentes

O Carnaval 2025 tem início na próxima sexta-feira (28), na Praça da Revolução, Centro da capital acreana, e para reforçar a segurança da população durante a festa, cerca de 180 agentes das forças do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), atuarão nas noites de folia.

Em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (24), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou dados sobre o planejamento para a festa. A Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) mobilizará mais de 120 agentes que reforçarão diariamente a segurança do local.

Além disso, estarão disponíveis o efetivo do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), e ainda, duas bases móveis e quatro viaturas. Os batalhões serão mantidos em toda a cidade durante o evento.

Para acessar o espaço da festa, a população passará por um rigoroso controle de segurança, com revistas e identificação de pessoas armadas. A Coordenadoria de Gestão de Poder de Polícia Administrativa (Cogespad) estará responsável pela fiscalização da venda de bebidas alcoólicas.

O Corpo de Bombeiros estará com equipes posicionadas em pontos estratégicos que permitam atendimento imediato. Estarão disponíveis um carro de socorro e um carro auto bomba tanque para atuar em ações salvamento e incêndio.

Já o Departamento de Trânsito do Acre (Detran) e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) irão interditar e fazer a sinalização das ruas de acesso ao evento, garantindo a fluidez do trânsito e a segurança dos pedestres.