Carnaval será marcado por chuvas intensas no Acre, mas sem risco de inundações, prevê Friale

Chuvas diárias devem atingir o território acreano na última semana de fevereiro. Em alguns municípios, os volumes podem ser significativos, com acumulados acima de 100 mm entre quarta-feira (26) e domingo (2 de março). De acordo com o portal O Tempo Aqui, as chuvas mais intensas devem ocorrer no fim de semana.

As temperaturas máximas oscilam entre 28ºC e 31ºC, enquanto as mínimas ficarão entre 21ºC e 24ºC. Nos dias de chuvas mais intensas, a máxima pode ficar abaixo de 27ºC em todo o estado.

Davi Friale destacou que os ventos sopram predominantemente de noroeste e nordeste, com variações entre fracos e calmos, podendo haver rajadas moderadas.

Existe a possibilidade de alagamento de ruas e transbordamento de córregos e pequenos igarapés. Os níveis dos principais rios do estado seguirão em elevação, com atenção especial para o rio Juruá, que já estava acima de 11,5 metros nessa segunda-feira (24) em Cruzeiro do Sul, aproximando-se da cota de alerta.

Já o Rio Acre, em Rio Branco, também apresentará aumento no nível, mas a tendência de alcançar a cota de alerta até o fim da semana é considerada pouco provável.

O meteorologista Friale avalia que não há risco de inundações de grandes proporções neste verão, pois as chuvas devem continuar abaixo da média e ocorrer de forma pontual.