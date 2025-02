“CarnavAU” com Desfile Pet abre programação carnavalesca do Via Verde Shopping

A folia está chegando ao Via Verde Shopping, e os pets também vão fazer parte dessa festa. No domingo, 23 de fevereiro, a programação de Carnaval começa com o Desfile Pet. A partir das 16h, no tablado da Americanas, tutores e seus animais de estimação poderão se divertir em um momento cheio de criatividade, com premiação para os destaques do desfile, com o apoio da Clinivet.

1º lugar: Vale banho + tosa + hidratação, voucher de R$ 100,00 para compras e um kit Fórmula Natural.

2º lugar: Vale banho, voucher de R$ 50,00 para compras e um kit Fórmula Natural.

3º lugar: Voucher de R$ 30,00 para compras e um kit Fórmula Natural.

Para garantir um evento seguro e tranquilo para todos, algumas regras devem ser seguidas: os pets precisam estar sempre acompanhados de seus tutores, com guia curta para evitar conflitos. Cães de grande porte que não têm o costume de interagir com outros animais devem utilizar focinheira adequada.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo link: https://evento.spotmetrics.com/concursopet. O evento é coordenado pelo Via Verde Shopping em parceria com a Happy Dogs Life, reforçando a importância da iniciativa para promover o bem-estar e socialização dos animais.

Daniel Ferreira, coordenador de marketing do Via Verde Shopping, destaca: “Os pets fazem parte do dia a dia das famílias e queremos que todos possam aproveitar esse momento juntos. O shopping é um espaço inclusivo, onde os tutores podem passear com tranquilidade e aproveitar eventos especiais como este.”

O Via Verde Shopping convida todos a participarem dessa celebração carnavalesca ao lado de seus pets, promovendo momentos de interação e alegria para toda a família.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/.