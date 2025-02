Carreta tomba em rodovia de município no interior do Acre neste domingo

Um vídeo enviado com exclusividade para o ContilNet, revela imagens de uma carreta que tombou no início da tarde deste domingo (23), em uma via entre Feijó e Manoel urbano, municípios no interior do Acre.

Segundo informações, o motorista do veículo foi resgatado apenas com ferimentos leves, o acidente causou apenas danos matérias para o proprietário e não causou interrupção do transito na área.

Até o momento não foi informado o motivo que causou o capotamento do caminhão, que deixou os motoristas que passavam no local preocupados.

Veja o vídeo: