Grave acidente: carro capota após colisão e deixa 7 pessoas feridas no interior do Acre

Um grave acidente envolvendo dois veículos, um Fiat Siena vermelho e um Pálio prata, deixou sete pessoas feridas e um carro capotado na tarde desta sexta-feira (21) na rodovia AC-475, conhecida como Estrada do Agricultor, que liga os municípios de Acrelândia e Plácido de Castro, no interior do Acre.

Algumas das vítimas foram identificadas como André Vitor Filho Almeida, de 33 anos; Wilian Castro Marciel, de 38 anos; e a criança R.F.A., de 9 anos.

Segundo testemunhas, um funcionário de um banco trafegava com a esposa e seus três filhos em um dos veículos quando, inesperadamente, colidiu frontalmente com outro carro, resultando no capotamento do Fiat Pálio.

Com o impacto, André sofreu uma fratura no braço direito, traumatismo cranioencefálico moderado e possível trauma abdominal. Wilian teve traumatismo cranioencefálico leve e escoriações. Já R.F.A. sofreu fraturas nas duas pernas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou três ambulâncias ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam todas as vítimas à Unidade Mista de Saúde de Acrelândia. Posteriormente, André, Wilian e a criança foram transferidos para o pronto-socorro de Rio Branco. Wilian e R.F.A. deram entrada no hospital em estado estável, enquanto André foi internado em estado grave.

A área do acidente foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Após a conclusão da análise, os veículos foram removidos da estrada.