Carro despenca de barranco no Morro da Glória em Cruzeiro do Sul; veja vídeo

Um automóvel Saveiro, que estava estacionado à beira do barranco do Morro da Glória, em Cruzeiro do Sul, despencou de uma altura aproximada de três metros, na tarde desta quarta-feira, (19). O incidente ocorreu na Avenida 28 de setembro, em frente ao Convento das Irmãs Franciscanas, nas proximidades da Escola São José.

O carro ficou com a lataria bastante danificada após a queda, mas, felizmente, não há registros de feridos. Não havia ninguém no veículo no momento do acidente, e até agora não foi informado se houve alguma pessoa ferida nas imediações.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida. A área foi isolada para que a situação fosse controlada e o veículo removido. O incidente chamou a atenção de moradores da região, que ficaram aliviados por não haver vítimas.

Fonte: Juruá Comunicação