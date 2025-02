Carro estacionado é atingido por outro veículo durante a madrugada em Sena Madureira

Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado (1º) na Avenida Brasil, em Sena Madureira, por volta das 2 horas. Segundo informações preliminares, um carro que estava estacionado foi atingido por outro veículo.

Apesar do impacto da colisão, não houve vítimas fatais. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente ou o estado de saúde dos envolvidos.

Equipes de segurança foram acionadas para atender à ocorrência e mais informações serão divulgadas à medida que estiverem disponíveis.