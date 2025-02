Carta: Flordelis reclama de depressão e até dor de dente na prisão

Condenada pelo assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, Flordelis publicou uma carta onde revela estar enfrentando problemas de saúde em uma penitenciária onde cumpre pena, localizada em Bangu (RJ). Segundo relato divulgado pela nas redes sociais da ex-deputada federal, as dificuldades vão de dor de dente até depressão.

A ex-cantora gospel afirma que quebrou alguns dentes após sofrer um apagão na cadeia, o que tem dificultado sua alimentação.

“Preciso arrumar meus dentes pois machucam a minha boca, dificultando que eu coma”, disse Flordelis na carta escrita à mão.

No relato, a ex-parlamentar revela que tem sido medicada com três medicamentos tarja-preta, e que tem escutado vozes dentro da cela onde está.

“Tomo hoje os remédios: 3 carbamazepina, um pela manhã, um à tarde e um à noite. Assim que acordo, tomo bupropiona. Mesmo assim, tenho crise de ansiedade todos os dias. Além do clonazepam, que tomo no final da tarde, faço crochê o dia inteiro dentro da cela porque ouço vozes”, revelou Flordelis.

Crime e castigo

Em 2022, Flordelis foi condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato do seu ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. A Justiça considerou que a ex-deputada foi a mandante do homicídio, que aconteceu na garagem da casa da família em Niterói.

Atualmente, a ex-cantora gospel está na Penitenciária Talavera, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Rio de Janeiro.