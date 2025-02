Cartela de ovos chega a custar R$ 40 em cidade do Acre e deve subir ainda mais nos próximos dias

A alta em diversos produtos da cesta básica tem assustado os consumidores, entre eles, a elevação nos preços das carnes, o que faz com que muitas pessoas recorram ao ovo de galinha. No entanto, essa opção parece está ficando cada vez menos acessível, é o que a população de Jordão, município isolado do Acre, vem enfrentando nos últimos dias.

De acordo com um levantamento realizado pelo site Juruá24horas, o preço da cartela com 36 ovos está custando R$ 40 no município. Já a dúzia de ovos é encontrada por R$ 15 nos mercados locais.

Segundo empresários locais, apesar do recente aumento no preço do produto, há possibilidade da cidade enfrentar uma nova elevação no preço dos ovos, que podem ficar ainda mais caros nos próximos dias.

“A situação está complicada, e o aumento pode vir a qualquer momento. Tudo depende dos preços dos insumos e da distribuição”, disse o empresário ao site.

Outro produto que tem enfrentado alta e pesado no bolso dos moradores de Jordão é a gasolina, que vem sendo vendida a R$ 12 o litro, impactando diretamente no aumento do custo de vida na região.