Casa de swing: veja regras e o que devo saber antes de entrar em uma

Se um dia, você acordou, olhou para sua parceria e propôs que vocês fossem para uma casa de swing juntos, a ideia é encontrar um lugar descolado para aproveitarem e explorarem a sexualidade. Contudo, antes de ir, algumas informações precisam ser esclarecidas.

A coluna Pouca Vergonha conversou com o casal liberal Bibihot e Renato, do Guia Meio Liberal, para “desvendar” as regras e o que é essencial saber antes de o primeiro contato com as casas de swing.

“O funcionamento tem um certo padrão. Assim que você entra é uma balada normal, tem bar e o lounge na maioria das casas. Muita gente imagina que seja um lugar onde todo mundo já chega se pegando, mas na verdade não é assim. E não, não é todo mundo pelado, muito menos obrigado a tirar a roupa”, esclarecem.

Aos curiosos de plantão, o casal dá detalhes: “Tem um bar, pista de dança, a galera socializando… Mas, além disso, existem áreas específicas, como cabines, para quem prefere mais privacidade, e salas coletivas, que são para quem gosta de algo mais aberto e até exibicionismo.”

“A verdade é que todo mundo que vai pela primeira vez quebra muitos preconceitos do que tinha como ideia antes, por isso é tão importante conhecer antes de julgar”, afirmam.

Tem regras!

Para quem acha que é bagunça, Bibi e Renato comentam que não é só porque é liberal que é permitido sair tocando nas pessoas. “A questão do assédio dentro das casas é levada muito a sério, pois querem preservar o ambiente com segurança e discrição para os seus frequentadores.”

Entre as regras, estão: não tocar nas pessoas sem permissão, não forçar situações, respeitar as negativas, afinal, não é não mesmo no swing.

“Os casais estão ali de forma consensual, buscando experiências juntos, então, o cuidado com as interações é redobrado. O uso de preservativo é indispensável! Pessoas que não são do meio sempre questionam, mas só quem frequenta sabe o quanto quem é do meio liberal busca se cuidar”, pontuam os influenciadores.

Quero participar, e agora?

Renato e Bibi recomendam que, para quem quer conhecer, o primeiro passo é pesquisar e entender como funciona esse universo. “Hoje, tem muito conteúdo na internet sobre baladas liberais e casas de swing. É importante também escolher um local que combine com o perfil e as expectativas do casal ou solteiro”, indicam.

“Algumas casas têm noites específicas, seja voltada para ménage ou trocas de casais, entre outros. É recomendável ir sempre com a mente aberta, mas sem criar expectativas exageradas. O ideal é socializar primeiro, entender o clima e só entrar em alguma interação se realmente se sentir à vontade”, comentam, reforçando que o objetivo principal é se divertir.