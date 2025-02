Casal alcoolizado perde o controle da moto e fica gravemente ferido em Rio Branco

O motociclista Radamés de Souza Pimentel, de 46 anos, ficou gravemente ferido, e sua esposa, Maria Ordelicia Juventus Barroso, também de 46 anos, sofreu ferimentos após perder o controle da motocicleta na noite deste domingo (23) e colidir violentamente contra a mureta da ciclovia na Via Chico Mendes, no bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de um compadre da vítima, Radamés e Maria Ordelicia estavam consumindo bebidas alcoólicas na residência dele quando decidiram retornar para casa, no bairro Amapá. Durante o trajeto, Radamés perdeu o controle da motocicleta modelo Fazer, de 250 cilindradas e cor azul, batendo violentamente contra a mureta da ciclovia, estrutura que separa as pistas de rolamento na Via Chico Mendes.

Com o impacto, o casal foi arremessado ao solo. O motociclista, que não estava com o capacete devidamente afivelado, perdeu o equipamento de proteção durante a colisão e bateu a cabeça no asfalto, sofrendo traumatismo craniano encefálico (TCE) grave, uma fratura fechada no joelho esquerdo, além de um corte profundo na cabeça e escoriações pelo corpo. Já Maria Ordelicia sofreu uma possível fratura de costela, um corte entre a tíbia e a fíbula e reclamava de fortes dores nas costas.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para os primeiros atendimentos. Como Radamés desmaiou e apresentava nível de consciência rebaixado, foi solicitado o apoio da ambulância de suporte avançado, que chegou rapidamente e deu continuidade ao atendimento. Maria Ordelicia também recebeu cuidados da equipe da ambulância básica e estava em estado de saúde estável.

O casal foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde Radamés permanece em estado grave, enquanto Maria Ordelicia segue estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local para registrar a ocorrência. Após os procedimentos, a motocicleta foi removida por um guincho e levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), pois estava com a documentação atrasada.