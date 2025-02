Casal brasileiro entra pro Guinness com casamento mais longo da história

Um casal cearense entrou, em fevereiro, para o Guinness World Records com o casamento mais longo da história entre casais de sexo oposto. Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino se casaram no dia 20 de novembro de 1940, em Boa Viagem, cidade do Ceará, e estão juntos há mais de 84 anos.

O casal se conheceu quando Manoel tinha 17 anos e Maria, 13, enquanto trabalhavam na agricultura familiar, mas o relacionamento começou anos após os primeiros contatos.

No começo, a relação não era bem-vista pela família de Maria. Manoel, com objetivo de conquistar a confiança dos sogros, construiu uma casa para que ele e Maria pudessem morar juntos.

Quando se casaram, Manoel tinha 21 anos de idade e Maria, 17. Os dois iniciaram a vida conjugal como um casal que trabalhava lado a lado no cultivo e venda de tabaco para o sustento da família que crescia.

Com o passar dos anos, eles criaram 13 filhos e hoje têm 55 netos, 54 bisnetos e 12 tataranetos.

Após atingirem o centenário, Manoel, com 105 anos, e Maria, com 101, eles descansam juntos a maior parte do dia. A união que se iniciou há 84 anos perdura até os dias de hoje e é motivo de inspiração para o restante da família.