Casal de brasileiros e filha de 6 anos morrem em acidente nos EUA

Uma família brasileira morreu, nessa segunda-feira (24/2), em um acidente de carro em uma estrada na área de Myrtle Beach, Carolina do Sul, Estados Unidos. No veículo estavam Jean Carlos Porfirio de Aquino, de 30 anos, Kamyla Lucas de Aquino, de 26 anos, que estava grávida, e a filha dela, Maria Eduarda Lucas De Souza, de 6 anos.

De acordo com a legista adjunta do Condado de Horry, Michelle McSpadden, os três morreram devido aos ferimentos sofridos em um acidente na rodovia 17 Bypass, perto da Wood Thrush Drive. A famíllia se mudou recentemente para a área.

Segundo o cabo David Jones, da patrulha rodoviária da Carolina do Sul, o acidente aconteceu quando um Ford Crown Victoria, que seguia para o norte na US 17, atingiu um Kia que tentava cruzar a rodovia a partir de uma entrada particular.

A família brasileira estava no interior do Kia. Os adultos morreram na hora da colisão, e a criança chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

O Crown Victoria tinha quatro passageiros. Toram todos levados ao hospital com ferimentos, de acordo com Patrulha Rodoviária da Carolina do Sul.

A Polícia Rodoviária da Carolina do Sul está investigando o acidente.

Parentes brasileiros

Kamyla era natural de Goiânia (GO), e Jean era de Governador Valadares (MG). Parentes da família criaram uma campanha de arrecadação de dinheiro para custear as despesas de traslado dos corpos para o Brasil e para bancar a viagem de parentes de Kamyla e Jean, que foram aos EUA para tratar da liberação dos corpos.

“Jean, Kamyla e Eduarda tinham se mudado recentemente para a Carolina do Sul, animados para começar um novo capítulo em suas vidas juntos. Kamyla era uma mãe dedicada que trabalhava duro para sustentar Eduarda. Quando ela conheceu Jean, eles construíram uma linda vida juntos. Jean amava Eduarda como se fosse sua própria filha, e com a notícia recente de esperar um bebê com Kamyla, eles estavam cheios de esperança e felicidade pelo fato de a família estar crescendo”, diz o texto da vaquinha virtual.

A meta de arrecadação é de US$ 40 mil. Até o momento, a campanha obteve US$ 16.553.