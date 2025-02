Casal que escravizou mulher por 30 anos é condenado a pagar 4 mínimos

O casal que escravizou uma mulher por 30 anos deve pagar pouco mais de R$ 7 mil após condenação. Eles foram sentenciados a dois anos de prisão em regime aberto, além de 10 dias-multa, totalizando R$ 506 para cada.

Os condenados, José Enildo Alves de Oliveira e Maria Sidronia Chaves de Oliveira, são donos de uma loja no Brás, na região central de São Paulo. A mulher foi submetida a trabalho análogo à escravidão no estabelecimento e também na casa do casal.

A pena restritiva de liberdade, no entanto, pode ser substituída pelo pagamento de quatro salários mínimos, sendo dois para cada um, totalizando R$ 6.072, além da prestação de serviços à comunidade. Somando as multas e o pagamento dos salários, o total chega a R$ 7.084.

A pena para esse tipo de crime é de reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

A decisão foi proferida pelos desembargadores André Nekatschalow, Mauricio Kato, Ali Mazloum e pela juíza Luciana Ortiz, da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª região (TRF-3).

Em primeiro grau, a juíza Paula Mantovani Avelino absolveu o casal, em agosto do ano passado. O Ministério Público Federal (MPF) recorreu, levando o julgamento para a 5ª turma.