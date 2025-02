CBF define datas dos jogos do Independência e Humaitá na Copa do Brasil

O departamento de competições da CBF divulgou a tabela da dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil.

O Independência recebe o Manaus, do Amazonas, no dia 19 deste mês, às 19 horas, na Arena da Floresta.

O Humaitá joga contra o Operário, do Paraná, no dia 26 deste mês, às 19 horas, na Arena da Floresta.

Independência e Humaitá precisam vencer para avançar na competição. Se os jogos terminarem empatados, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.

Independência e Humaitá ainda passam por um processo de montagem neste início de temporada. Contudo, as duas equipes chegarão nos jogos da Copa do Brasil com uma boa minutagem nos confrontos.