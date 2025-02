CBF divulga grupos e tabela do Campeonato Brasileiro da Série D

O departamento de competições da CBF divulgou nesta quinta, 27, os grupos e a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série D. A competição começa no dia 12 de abril e terá 64 equipes na disputa por 4 vagas na Série C em 2026.

Independência e Humaitá

Independência e Humaitá são os representantes do futebol acreano no torneio nacional. O Independência faz a estreia no Brasileiro contra o Manauara, em Manaus, no Amazonas, e o Humaitá recebe a Tuna Luso, do Pará, na capital acreana.

Grupo A-1

Independência/AC

Humaitá/AC

Manaus/AM

Manauara/AM

Tuna Luso/PA

Águia de Marabá/PA

Grêmio Sampaio/RR

Trem/AP