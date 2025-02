Cenas fortes: lutador do UFC tem corte profundo no pé durante luta

Na abertura do card principal do UFC Seattle, o lutador americano Alonzo Menifield derrotou o, até então invicto, Julius Walker. Apesar do triunfo no octógono no sábado (22/2), a luta também teve seu lado negativo para o atleta. Nas redes sociais, Menifield revelou ter sofrido um corte profundo entre os dedos do pé durante o embate.

Veja como ficou o pé do lutador:

O combate entre Menifield e Walker foi eleito como a luta da noite do UFC Seattle. O “prêmio” rendeu bonificação de 50 mil dólares (aproximadamente R$ 285 mil) para cada lutador.

Além disso, a vitória no confronto pôs fim à má fase de Menifield. O lutador norte-americano vinha de dois nocautes sofridos no último ano.