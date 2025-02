Champions League 2024/25: veja análise dos confrontos das oitavas de final

O Arsenal, que mostrou força na fase de liga, está no caminho do PSV. Porém, as lesões no ataque, com as ausências dos centroavantes Gabriel Jesus e Havertz, complicam a vida do técnico Mikel Arteta. Sem opções, o time inglês precisará improvisar. Vice-líder da Premier League, a equipe entra como favorita para o confronto, mas terá que saber lidar com a luta pelos dois títulos.