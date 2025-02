Chapa de oposição é impugnada e Macapá segue no comando do Independência

Clima tenso, bate boca e acusações. A eleição para escolha do novo presidente do Independência para triênio 2025/2028 foi nervosa do início ao fim.

José Eugênio de Leão Braga (Macapá) no comando clube há 42 anos era o candidato da situação. Pela oposição, o advogado Silvano Santiago tentava a eleição.

Depois de muita discussão, inclusive, se o voto deveria ser aberto ou secreto, o presidente da comissão eleitoral, advogado Jorge Carlos, decidiu pela realização do pleito.

Na sequência dos trabalhos, o presidente da comissão eleitoral impugnou a chapa de oposição por não preencher todos os requisitos exigidos pelo edital da eleição e declarou José Eugênio de Leão Braga (Macapá) presidente do Independência.

Após a decisão da comissão eleitoral, Silvano Santiago confirmou a intenção de entrar com uma ação na justiça.

“Não ocorreu uma eleição e sim uma fraude. Vou entrar na justiça e agora o Independência terá uma oposição de verdade”, declarou Silvano Santiago.