Chega ao fim o namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme

Veio à tona o fim do relacionamento de Bruna Marquezine e João Guilherme. Nesta quarta-feira (19/2), a assessoria da atriz confirmou o término, afirmando que foi amigável e de comum acordo. Os dois estavam juntos desde agosto do ano passado.

“Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro”, disse a equipe da famosa numa enviada para o site Hugo Gloss.

Ainda no texto do comunicado, a artista pediu discrição: “Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento.”

Polêmica com a família de João Guilherme

A separação surge em meio a uma polêmica com a família de João. Bruna esteve na festa de aniversário do ex-amado, na propriedade de Leonardo, a Fazenda Talismã, em Goiânia.

No evento, que aconteceu no início deste mês, a famosa preferiu ficar reclusa, sem se misturar com os demais convidados e até ficou desconfortável com a bebedeira no evento. Principalmente, com a do pai e dos parentes de João.

Estavam presentes na celebração de 23 anos de Guilherme os irmão, Zé Felipe e Pedro Leonardo; além de Virginia Fonseca e Sasha Meneghel. Internautas, porém, perceberam que Marquezine preferiu ficas afastada e não apareceu nas fotos e vídeos.

Reação de Bruna Marquezine

Depois que a coluna Fabia Oliveira expôs os bastidores da festa dedicada a João Guilherme, Bruna Marquezine reagiu de maneira discreta. A famosa curtiu um comentário feito por uma fã. No comentário, a internauta dizia que a atriz estava “ensinando em silêncio”.

“Bruna, meu amor. Esses dias aí tenho observado você ensinando em silêncio. Que lindo ver que você não negocia seus princípios e posicionamentos, não importa aonde e nem com quem esteja”, escreveu a seguidora da atriz. Depois que a resposta viralizou, Bruna Marquezine descurtiu a postagem.

Fotógrafo de Virginia defendeu Bruna

Além da polêmica, muito se especulou sobre a relação da atriz com Virgínia Fonseca, esposa de João Guilherme. O fotógrafo da influenciadora resolveu abrir o jogo e expôs os comportamentos da estrela de Besouro Azul na festa.

“Se vocês estivessem na festa, entenderiam o quão educadas e fofas são ela e a Sasha“, se limitou a comentar Bannach sobre as polêmicas.