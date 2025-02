Chega ao fim o namoro de Hariany Almeida e Matheus Vargas

Os dois começaram a namorar em 2023, após ela participar do clipe Raparigueiro, do agora ex. Os pombinhos fizeram a primeira aparição pública no festival de música The Town, em São Paulo.

Até o fechamento desta nota, Matheus Vargas ainda não tinha se manifestado sobre o término. Ele ainda mantém fotos com a ex-amada no Instagram, inclusive a declaração que fez para ela, em setembro do ano passado, quando festejaram um ano juntos.