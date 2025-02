Chifre por metro quadrado! A exemplo de Montoya, realities no Brasil acumulam casos de traição

Recentemente, o reality show espanhol “La Isla de las Tentaciones” (Ilha das Tentações) ganhou destaque após uma cena chocante, onde Montoya flagrou sua companheira, Anita, em um momento íntimo com outro homem. Desesperado, ele gritou: “Você destruiu minha vida!”, enquanto ela corria para fora da casa. O episódio reacendeu discussões sobre as traições que marcaram a história dos realitys shows brasileiros. Confira algumas dessas polêmicas.

Troca de Família

Um dos casos mais lembrados ocorreu no programa “Troca de Família”, da Record, onde a escritora e cantora Clara Averbuck revelou ter sido traída pelo então marido. Em seu blog, Clara escreveu: “…Não fazia ideia do que acontecia aqui. Até agora eu não sei os detalhes. Sei o que minha filha contou, o que os fofoqueiros contaram…”. Ela criticou a falta de cuidado com a criança envolvida, afirmando: “Tem que ser retardado pra trair num reality show de família.”

Ilha da Tentação

Na “Ilha da Tentação”, Rayssa Coutinho trocou seu noivo, Cordeiro Rodrigues, pelo amante, Lucas Martins, e decidiu encerrar sua participação mais cedo. Após a decisão, Rayssa recebeu apoio nas redes sociais e conquistou elogios de internautas.

Carinho de amigos

Outro caso notório foi o de Jéssica, do BBB18, que foi apontada como a responsável pelo fim do relacionamento de Lucas com Ana Lucia. Em entrevista, Jéssica defendeu-se: “Falam como se eu tivesse sido culpada. Só aconteceu um carinho de amigos.”

Triângulo

O triângulo amoroso entre Aline, Amanda e Fernando no BBB15 também chamou atenção, assim como Tamires, que deixou o programa após se envolver com Rafael, namorado de uma amiga eliminada.

Fani, Alemão e Siri viveram o triângulo amoroso mais famoso do “Big Brother Brasil”. Alemão estava todo apaixonado por Fani, mas acabou se interessando por Íris durante o confinamento. Os fãs ficaram na expectativa, mas o beijo só rolou na final, logo após Alemão levar o troféu.

Flagra

Na Fazenda 13, MC Mirella foi traída por Dynho Alves, que foi flagrado em momentos íntimos com a influenciadora Sthefane Matos. A traição foi amplamente divulgada pelas câmeras do Playplus.

Na primeira edição da Casa dos Artistas, Alexandre Frota e Patrícia Coelho foram flagrados juntos, mesmo enquanto Frota ainda morava com Daniela Freitas.

Beijo

Em “A Fazenda 6”, Bárbara beijou Mateus Verdelho, deixando Leonardo Conrado, seu namorado fora da casa, em uma situação complicada.

Exposição

Scheila Carvalho viveu um drama ao ter a traição de seu marido exposta em rede nacional, enquanto estava confinada na Fazenda. O público chegou a votar pela sua eliminação para que ela descobrisse a traição.

Além disso, a relação de Syang com Daniel Sabbá terminou após a exibição de cenas que sugeriam um envolvimento íntimo com o gêmeo Gustavo na Casa dos Artistas.

Fidelidade inabalada

Dhomini traiu Manuela Zanith, com quem namorava, ao se envolver com Sabrina Sato durante o Big Brother Brasil 3. Manuela ainda assim continuou torcendo e participando de todos os paredões e da final, na qual Dhomini foi o vencedor.

Chamada na cama

Antes da estreia da Ilha Record, em 2021, as redes sociais se agitaram com a chamada que mostrou Pyong Lee na cama com outra participante. A situação gerou polêmica, especialmente após a esposa do hipnólogo, Sammy Lee, comentar sobre o episódio na internet.