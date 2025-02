Choque entre aviões deixa dois mortos nos EUA

Dois aviões de pequeno porte colidiram no ar na manhã de quarta-feira (19) no Aeroporto Regional de Marana, no Arizona, resultando em duas mortes. As autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos confirmaram que cada aeronave transportava duas pessoas no momento do acidente.

Os modelos envolvidos foram um Lancair e um Cessna. De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes), a batida aconteceu na área de aproximação da pista 12 do aeródromo.

Após o impacto, o Cessna conseguiu pousar sem problemas, enquanto o Lancair caiu próximo à pista 3, causando um incêndio no solo.

O acidente ocorreu por volta das 8h30 no horário local. Tanto a FAA (Administração Federal de Aviação) quanto o NTSB conduzirão investigações para esclarecer os fatores que levaram à colisão.

Equipes de peritos foram enviadas ao local para coletar dados e analisar as condições do voo no momento do acidente.

O Aeroporto Regional de Marana opera sem torre de controle, o que significa que os pilotos precisam se comunicar diretamente entre si para coordenar suas manobras e garantir a segurança dos pousos e decolagens.

As normas de tráfego aéreo exigem que cada comandante mantenha vigilância constante para evitar proximidade excessiva com outras aeronaves.

Investigação

Investigadores devem apurar se houve falha na comunicação entre os tripulantes ou outro fator que possa ter contribuído para o acidente.

O NTSB informou que divulgará um relatório preliminar nos próximos dias, mas a conclusão da investigação pode levar meses.