Christina Rocha abre o jogo sobre saída do SBT

Depois de uma longa jornada no SBT, Christina Rocha decidiu encerrar seu vínculo com a emissora em maio de 2024. A apresentadora, que ficou a frente do Casos de Família durante muito tempo, revelou que não se identificou com a condução do programa Tá na Hora e optou por deixar a emissora.

“Comecei no SBT. É claro que [a saída] me tocou, tive que dizer não a uma coisa [o Tá na Hora] que não tinha nada a ver comigo. Eu tive coragem, falei ‘não vou fazer uma coisa que eu não gosto, que não tem nada a ver comigo’. Negócio de policial não é comigo, meu negócio é entretenimento”, disse ela em entrevista ao site Notícias da TV.

“Eu tinha avisado [a direção da emissora], desde o começo, e aí eu falei que realmente não tinha mais condição de fazer. É horrível fazer uma coisa que você não gosta. E eu tive que falar, não posso continuar assim. Tinha aquele negócio de ser prata da casa e tal…. Mas não deu”, salientou Christina.