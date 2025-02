Chuva causa transbordamento de córrego e dificulta trânsito de veículos na BR-407

A forte chuva que atingiu o estado do Acre nesta segunda-feira (10) ocasionou diversos transbordamentos em várias regiões, um deles aconteceu na BR-407, que liga Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves, no Juruá.

Um córrego às margens da rodovia transbordou e alagou a via, fazendo com que alguns veículos tivessem dificuldade de fazer a travessia no local. Em um vídeo que circula na internet, um condutor orienta outros motoristas a não passar pela região.

A outra alternativa para chegar a Rodrigues Alves é a Estrada da Variante, que dá acesso à balsa que faz a travessia entre as duas cidades.

Veja o vídeo: