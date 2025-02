‘Chuva de aranhas’ assusta moradores; veja cena inusitada

Os moradores de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, foram pegos de surpresa ao se deparar com uma “chuva de aranhas” que atingiu a cidade. Na ocasião, centenas de pequenas aranhas pareciam voar enquanto caminhavam presas as suas teias, criando uma imagem assustadora.

O vídeo foi publicado pela ativista ambiental Bruna Naomí no fim do mês passado e viralizou nas redes sociais. Segundo ela, este fenômeno é natural e ocorre em períodos de calor intenso e alta umidade, principalmente no verão. O registro foi realizado no dia 28 de dezembro, mas só chamou a atenção nesta semana.

A ativista explicou na publicação que as aranhas fazem parte da espécie Parawixia Bistriata e não oferecem risco aos humanos. “Elas fazem essa teia gigantesca que atravessa a estrada, passam o dia dormindo e saem no final da tarde”, esclareceu.

Com o aumento das temperaturas, este fenômeno pode se tornar cada vez mais frequente. As colônias podem crescer, resultando em um maior número de teias e em mais episódios como este, chamado de “chuva de aranhas”.

Veja o vídeo: