Chuva forte causa transbordamento no lago da Ufac e compromete circulação no campus

O intenso volume de chuvas que atingiu Rio Branco no sábado (22) provocou o transbordamento do lago da Universidade Federal do Acre (Ufac), alagando rua interna do campus e dificultando o acesso à instituição. As águas subiram rapidamente, atingindo partes da via principal que conecta diversos blocos e setores do campus.

O lago, que habitualmente não enfrenta problemas de inundação, é conhecido por ser uma área tranquila dentro da universidade, mas as chuvas inesperadas mudaram o cenário. Estudantes e funcionários enfrentaram desafios para se locomover devido às ruas submersas, e o ambiente acadêmico ficou temporariamente afetado.

A Ufac ainda avalia a extensão do dano e busca alternativas para liberar o acesso o mais rápido possível.

Veja o vídeo: