Chuva intensa causa alagamentos em Sena Madureira e expõe problemas na drenagem

A forte chuva atingiu a cidade de Sena Madureira na tarde deste domingo (9) e provocou alagamentos, afetando especialmente a rua principal do bairro Novo Horizonte. O grande volume de água transbordou para os quintais das residências próximas e a via, colocando em risco a passagem de veículos, motocicletas e pedestres.

O problema ocorreu porque o bueiro da região não conseguiu dar vazão à quantidade de água acumulada, fazendo com que o igarapé Roseno, que corta a área, transbordasse. A via ficou coberta pela água, dificultando o trânsito e preocupando os moradores.

A região afetada é conhecida como entrada do bar do Dirley”, localizada na estrada Xiburema. Segundo relatos de moradores, sempre que há chuvas intensas, o problema se repete, demonstrando a necessidade urgente de ampliação do bueiro para evitar novos transtornos.

Apesar da situação alarmante, não houve registro de vítimas ou incidentes graves. No entanto, a população teme que, sem melhorias na infraestrutura de drenagem, futuros temporais possam causar prejuízos ainda maiores.

Por Radar 104