Chuva interfere no duelo pelo Acreanão e partida é suspensa; confira nova data

O duelo entre Galvez e Independência foi adiado devido a grande chuva deste sábado (22), em Rio Branco. A partida era realizada pela quinta rodada do Campeonato Acreano.

A Federação de Futebol Acreano (FFAC), já definiu a nova data para o confronto, que acontece na próxima terça-feira (25), às 16h, no estádio Florestão. Ainda não se tem um posicionamento sobre a situação dos torcedores que compraram o ingresso para o confronto deste sábado.

O Galvez está na terceira posição com sete pontos e quer se consolidar ainda mais no G4. O Tricolor de Aço está na quarta colocação do Acreanão.