Ciclista fica ferida após colisão com motocicleta no Segundo Distrito de Rio Branco

Miriam Silva de Jesus, de 35 anos, ficou ferida em uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta na noite desta sexta-feira (14), no Ramal Bom Jesus, região do Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas, a condutora de uma motocicleta Biz, de cor preta, trafegava no sentido bairro-centro, na Rua Renascimento com a Rua Maria da Conceição, quando colidiu com a ciclista. Miriam havia acabado de deixar a filha na casa da irmã e estava retornando quando o acidente aconteceu.

Com o impacto, ela foi arremessada ao solo, enquanto a motociclista fugiu do local sem prestar socorro. A motocicleta foi retirada antes da chegada das autoridades.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Miriam foi encaminhada ao pronto-socorro de urgência e emergência de Rio Branco.

Ela foi entregue ao Setor de Traumatologia para uma avaliação mais detalhada, apresentando um corte na cabeça, hematomas na região frontal, múltiplas escoriações pelo corpo e sangramento ativo. Apesar dos ferimentos, seu estado era estável.

O Batalhão de Trânsito (BPTran) esteve no local, isolou a área para os trabalhos periciais e deve apurar as circunstâncias do acidente.