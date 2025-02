Cidade do Amazonas na fronteira com o Acre está entre as 3 que mais desmatam a Amazônia

Três cidades do Amazonas, entre elas Labrea, que fica às margens do rio Purus na divisa com o Estado do Acre, na região Sul da Amazônia, está que entre as dez que mais desmataram a região no ano passado.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (17) pelo Instituto Centro de Vida (ICV), uma organização ambiental da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1991, no estado de Mato Grosso.

A ICV promove e demonstra modelos de restauração, conservação e governança de florestas. De acordo com eles, mais de 90% do desmatamento na Amazônia foi ilegal.

Os municípios são: Novo Aripuanã, Lábrea e Apuí, entre julho de 2023 e agosto de 2024. Os dados, divulgados pelo Instituto Centro de Vida (ICV).

A pesquisa revela que 67,5% da remoção de vegetação nativa no bioma não teve autorização. Além do Amazonas, estados como Pará, Mato Grosso e Rondônia também lideram o ranking de desmatamento.