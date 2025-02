Cidades do Acre recebem quase R$ 7 milhões de repasse do FPM, nesta quinta-feira

Os municípios do Acre recebem nesta quinta-feira, (20), um repasse de R$ 6.9 milhões referente ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O montante corresponde ao segundo decêndio de fevereiro de 2025, sendo depositado diretamente nos cofres municipais.

De acordo com os dados, os valores brutos destinados aos municípios acreanos foram de R$ 8.7 milhões, com deduções para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) R$ 1.7 milhão e PASEP de R$ 87 mil, resultando no valor líquido final de R$ 6.9 milhões.

Xapuri recebeu um montante líquido de R$ 135 mil, enquanto municípios como Feijó e Tarauacá tiveram repasses líquidos de R$ 203 mil e R$ 221 mil, respectivamente. Já a cidade de Sena Madureira recebeu R$ 226 mil.

Entre os municípios que mais receberão estão a capital, Rio Branco, com um repasse de R$ 4 milhões, e Cruzeiro do Sul, que recebe R$ 339 mil. As três cidades acreanas com população de até 10 mil habitantes, Assis Brasil, Jordão e Santa Rosa do Purus, recebem um valor líquido de R$ 67 mil cada.

Em comparação ao mesmo decêndio de fevereiro de 2024, houve uma queda de 27,07% no repasse. Já em termos nominais, o FPM teve um crescimento de 3,32% em relação ao mesmo período do ano passado.