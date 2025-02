Cinco municípios do Acre enfrentam apagões no final de semana; Energisa emite nota

Cinco municípios do interior do Acre enfrentaram dois apagões que interromperam o fornecimento de energia elétrica, neste domingo (16). Os municípios afetados foram Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. A Energisa, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, emitiu uma nota nesta segunda-feira (17), para se pronunciar sobre os ocorridos.

O primeiro apagão ocorreu na madrugada de sábado para domingo, entre 2h24 e 3h40. Já o segundo corte no fornecimento de energia aconteceu no início da noite de domingo, das 18h22 às 19h32.

Este não foi o primeiro problema relacionado à energia elétrica no estado nesta semana. Em Rio Branco, alguns bairros também enfrentaram um apagão na última semana, por volta das 22 horas.

Veja nota na íntegra:

A Energisa Acre informa que neste domingo (16/02) houve duas ocorrências no sistema de suprimento, de responsabilidade da Transmissora de energia, que provocou interrupções no fornecimento de energia elétrica para os municípios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

O primeiro fato ocorreu às 02h24 e o sistema foi normalizado às 03h40 da manhã, já o segundo 18h22, com restabelecimento às 19h32.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pela coordenação da operação de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), está analisando as causas da interrupção.

A Energisa está atuando junto ao ONS e Transmissora responsável para evitar novas ocorrências.