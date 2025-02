Cinco pessoas da mesma família morrem decapitadas em acidente

Cinco pessoas da mesma família – entre elas duas crianças – morreram decapitadas após o carro em que estavam se envolver em um acidente na MGC-452, em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, na última quarta-feira, 19. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são um homem de 25 anos; a mãe dele, de 40; o irmão, de 10; a esposa, de 18; e o filho, de 2. Eles viajavam para Uberlândia para realizar um tratamento dentário.

De acordo com reportagem do Estado de Minas, na altura do km 51 da rodovia, uma pequena carreta reboque se soltou de uma caminhonete, e as ferragens atravessaram o para-brisa do carro onde estavam as vítimas. Todos morreram decapitados. Os corpos foram recolhidos pelo serviço funerário após a liberação da perícia da Polícia Civil no local.

CORPO EM CESTO DE ROUPAS SUJAS

Um homem de 51 anos foi morto a facadas e teve o corpo colocado dentro de um cesto de roupa suja, na casa de um vizinho. O crime foi cometido na última quarta-feira, 19, no bairro Parque Elizabeth, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Identificado como Gerssui Rosa Ramos, ele foi encontrado com uma faca cravada no pescoço. Os policiais militares do 48º BPM (Ibirité) foram chamados para uma ocorrência de briga generalizada. No local, os militares não encontraram nada, mas algumas pessoas que estavam nas proximidades demonstravam nervosismo.

Segundo informações do Metrópoles, durante revista no local, os PMs encontraram o corpo dentro do cesto. Não havia sangue ao redor. Em patrulhamento, os militares prenderam dois suspeitos. Um deles, vizinho de Gerssui, teria assumido a autoria do crime.

Em relato, o preso disse que a vítima tentou roubar o pagamento dele. Aos policiais alegou legítima defesa. O caso foi levado para a Polícia Civil de Minas Gerais, que vai investigação a motivação do crime.

