O Cine Teatro Recreio receberá a exibição gratuita do filme de comédia Memórias Fantasmas. O longa é uma obra do cineasta Geandeson Mosini e conta com a participação dos acreanos Geovany Calegario e Rafael Barbosa.

A entrada será gratuita e ocorrerá às 19h deste sábado (8). O filme tem ganhado destaque por sua abordagem leve e divertida, sendo acessível para diversos públicos.

No trailer do projeto é possível ver as primeiras cenas de Calegario em ação, temendo sua morte, e vida sexual inativa. “E eu que vou morrer tão novo e virgem!”, exclamou.

Confira o trailer na íntegra: