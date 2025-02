Cissa Guimarães sobre affair com cantor de axé: “Amor”

Cissa Guimarães mandou a real sobre o affair com Denny Denan, vocalista da Timbalada. A coluna Fábia Oliveira contou, em primeira mão, que a apresentadora do Sem Censura está se relacionando com o cantor de axé.

“A gente está se conhecendo. Estamos nos falando, mas só isso. [É] só isso. É um amor de verão”, explicou Cissa ao portal LeoDias.

Antes, na última quinta-feira (5/2), a veterana da TV se manifestou e deu detalhes da relação: “É aquela história, a gente se conheceu e se gostou. Não estou namorando, mas a gente está se conhecendo.”

O romance começou a repercutir depois de uma postagem de Cissa Guimarães nas redes sociais. “Já com saudades da Bahêa”, escreveu a contratada da TV Brasil. “Ao olhar você, me apaixonei”, respondeu Denny.

Affair começou depois de entrevista

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos em todos os lugares, descobriu com exclusividade que os dois tiveram um trelelê quando a artista em Salvador, gravando uma temporada de verão do programa de entrevistas.

Inclusive, ela bateu um papo com Denny, que a “batizou” como uma timbaleira, ao fazer as pinturas características da banda nela. A atração com Denan foi exibida no dia 27 de janeiro.

Encantamento e flerte

O que esta jornalista soube, em primeira mão, é que o baiano se encantou com Cissa durante a conversa, estendo a ilusão para a vida real.

Desde então, os dois estão se conhecendo. No entanto, Cissa Guimarães mora no Rio de Janeiro, há mais de 1.600 quilômetros de distância de Denny. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.