Cleiton, do Flamengo, Barboza e Alex Telles, do Botafogo, são suspensos por 30 dias por briga no Maracanã

Cleiton, do Flamengo, Barboza e Alex Telles, do Botafogo, são suspensos preventivamente por 30 dias por briga no Maracanã, segundo decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro. O julgamento dos atletas está agendado para quarta-feira.

O clássico entre Flamengo e Botafogo, na última quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, terminou com briga generalizada. O jogo se encerrou com vitória do Flamengo por 1 a 0. O resultado colocou o rubro-negro na liderança do Carioca, com 17 pontos. O Botafogo segue em sexto, com 12.

O TJD-RJ analisou as imagens do confronto e enquadrou Cleiton e Barboza no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de agressão física. A punição para esse tipo de infração pode variar de quatro a doze partidas de suspensão, podendo chegar a 24 jogos caso haja comprovação de lesão corporal por laudo médico. Como Barboza perdeu um dente no episódio, a possibilidade de uma punição agravada para Cleiton não está descartada.

Gerson foi denunciado com base no artigo 250 do CBJD, que pune atos desleais ou hostis, com suspensão prevista de uma a três partidas. Já Alex Telles foi enquadrado no artigo 243-F, por ofensa à honra, e pode ser suspenso por um período que varia de um a seis jogos, além de estar sujeito a multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

As penalidades serão definidas no julgamento marcado para quarta-feira.

Em relação à arbitragem, o TJD-RJ indeferiu penalidade ao árbitro Bruno Mota Correia, mas aceitou para o árbitro do VAR, Paulo Renato Moreira da Silva (que não viu um lance da expulsão de De La Cruz, do Flamengo que deu uma cotovelada em Matheus Martins, do Botafogo). O árbitro também foi suspenso por 30 dias.