Clínica da Dor oferece cuidados multidisciplinares para amenizar dores crônicas

A dor crônica é mais comum entre as mulheres. Segundo levantamento da Sociedade Brasileira para os Estudos da Dor, a relação de prevalência entre os sexos é de 1,5 para 1 em casos de dor lombar, no ombro e joelhos; de 2 para 1 em dor orofacial; de 2,5 para 1 em migrânea (enxaqueca), e de 4 para 1 em fibromialgia, doença crônica caracterizada por dor constante em todo corpo.

Para as causas físicas, podem ser prescritos vários tipos de medicamentos, desde analgésicos a anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, corticoides e opioides. A escolha tem como base as características da dor e sua intensidade, medida com auxílio da Escala Visual Analgésica. Com base na resposta, os médicos usam a Escada Analgésica estabelecida na década de 80 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para determinar qual o medicamento deve ser usado.