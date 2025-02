Clipe coletivo celebra luta contra a xenofobia e a valorização das riquezas naturais e culturais do Acre

O clipe Cypher Acre no Topo é uma iniciativa aprovada pela Lei Paulo Gustavo e financiada pelo Ministério da Cultura, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com direção de Israel Batista da RAC Produções. O projeto é liderado por Francisco Leandro e reúne artistas de várias partes do Acre em um manifesto poderoso contra a xenofobia e a exploração dos povos originários e seringueiros.

A cypher traz um conteúdo de resistência, celebrando a identidade dos povos da floresta e destacando a importância da preservação ambiental. A produção musical ficou por conta do DJ DEMENO, que se inspira no som do icônico Tião Natureza, ícone da música acreana, criando uma fusão de ritmos autênticos e expressivos.

Com a participação de MCs representando diferentes cidades do estado, como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Plácido de Castro e Rio Branco, o clipe reflete a diversidade cultural do Acre e sua conexão direta com a natureza. Uma verdadeira celebração da arte local e do engajamento em causas sociais e ambientais.