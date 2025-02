CNT: avaliação negativa do governo vai a 44%; Lula é reprovado por 55%

O diretor-executivo da CNT, Bruno Batista, afirmou que “o governo está em um momento de bastante pressão”. “A questão inflacionária, a questão da elevação de preços, tem motivado muito a população em termos de avaliação do governo”, explicou.

Para Marcelo Costa Souza, diretor-executivo do Instituto MDA Pesquisa, a queda na aprovação — e, consequentemente, alta da desaprovação — pode ser justificada por questões relacionadas às questões da agenda econômica.

Costa Souza avaliou que Lula “vai ter forte dificuldade para retomar aos patamares que já alcançou em algum momento”. Mas, ele enfatizou que “ainda é muito cedo” para cravar que o petista ficará com índices baixos até o fim do mandato, em 2026.

Retomar popularidade

Com índices de aprovação do governo em queda, o presidente Lula inicia 2025 com a estratégia de visitar diferentes regiões do Brasil para se aproximar da população e reverter o cenário de desagrado.

A pesquisa Datafolha divulgada em fevereiro mostrou que 24% dos entrevistados consideram o terceiro governo Lula ótimo ou bom. Em dezembro, esse percentual era de 35%. O índice é o menor patamar atingido pelo petista nos três mandatos.

Para reverter esse cenário, o Palácio do Planalto tem apostado em agendas em diferentes estados, com anúncios de investimentos, programas sociais e obras, na tentativa de disputar a reeleição em 2026.