CNU: Resultados do Concurso Nacional Unificado saem nesta terça; veja como consultar

Mesmo após o Ministério Público Federal (MPF) recomendar a suspensão da divulgação por falhas no cumprimento de regras relativas às cotas raciais, os resultados da prova do Concurso Nacional Unificado saem nesta terça.

Os candidatos que concorreram aos cargos de nível intermediário (Bloco 8) podem acessar a lista definitiva de classificação para todos os cargos.

Já aqueles que concorreram para os blocos do 1 ao 7 recebem sua nota individual e sua situação para cada cargo ao qual concorreu: se está classificado — e em que posição — ou se não passou.

Hoje também é divulgada a primeira lista de convocação para os cursos de formação, que conta com 2.305 participantes.

Os candidatos podem acessar os resultados na Área do Candidato, após fazer login com gov.br na página oficial da seleção.

Quem concorre para cargos que demandam cursos de formação deve verificar, na mesma página, se foi convocado para a capacitação. É necessário confirmar participação até esta quarta, dia 5 de fevereiro e, posteriormente, efetivar a matrícula junto às instituições que promoverão os cursos.

A lista inicial de convocados leva em conta as preferências de cargo indicadas pelo participante no momento da inscrição. Nos dias 11 e 18 de novembro serão publicadas novas listas, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente.

Aqueles que forem reconvocados para cargos de maior preferência terão sua vaga anterior automaticamente disponibilizada para outro candidato.

A lista definitiva de aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação e a lista final de convocados para matrícula nos cursos serão publicadas no dia 28 de fevereiro.

Confira abaixo calendário com as próximas datas do CNU:

5 de fevereiro: Prazo final para confirmar a participação nos cursos de formação;

Prazo final para confirmar a participação nos cursos de formação; 11 de fevereiro: Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior, Divulgação da 2ª convocação para os cursos de formação;

Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior, Divulgação da 2ª convocação para os cursos de formação; 12 de fevereiro: Prazo final para confirmação de participação nos cursos de formação;

Prazo final para confirmação de participação nos cursos de formação; 18 de fevereiro: Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior; Divulgação da 3ª convocação para os cursos de formação;

Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior; Divulgação da 3ª convocação para os cursos de formação; 19 de fevereiro: Prazo final para confirmação de participação na nova convocação;

Prazo final para confirmação de participação na nova convocação; 28 de fevereiro: Divulgação da lista definitiva de classificação dos candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação; e Divulgação da lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação.

Cursos de formação

Ao todo, 2.305 candidatos aprovados no CNU são convocados para participar dos cursos de formação. Os inscritos na capacitação poderão receber, mensalmente, durante o período de formação, 50% da remuneração inicial do cargo, a título de auxílio financeiro.

Essa etapa será realizada principalmente na modalidade presencial e em Brasília (DF). Apenas um curso, com 35 vagas, será no Rio de Janeiro (RJ). Outro curso será realizado em Brasília, com 900 vagas, na modalidade híbrida. Confira abaixo:

Modalidade presencial (Brasília – DF):

Especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) – 150 vagas

Analista de comércio exterior (ACE) – 50 vagas

Analista em tecnologia da informação (ATI) – 300 vagas

Analista técnico de políticas sociais (ATPS) – 500 vagas

Analista de infraestrutura (AIE) – 300 vagas

Especialista em regulação de serviços públicos de energia (Aneel) – 40 vagas

Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários (ANTAQ) – 30 vagas

Modalidade híbrida (Brasília – DF):

Auditor-fiscal do trabalho (AFT) – 900 vagas

Modalidade presencial (Rio de Janeiro – RJ):