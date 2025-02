Códigos no Free Fire 2025: veja lista de fevereiro para resgatar no jogo

Para resgatar os códigos do Free Fire, é necessário seguir alguns passos simples. Acesse o site oficial de resgate do Free Fire (https://reward.ff.garena.com/pt), via PC ou dispositivos móveis, e conecte sua conta do Facebook, VK, X (ex-Twitter), Google ou Apple. Em seguida, insira um dos códigos listados acima e clique em “Confirmar”. Se o código for válido, será exibida a seguinte mensagem: ” Congratulations! Successfully Redeemed”.