Codiguin Free Fire: Veja lista de códigos para resgatar de graça em fevereiro

Conquistando um grande público nos últimos anos, o Free Fire tornou-se um sucesso inquestionável entre a garotada. Publicado pelo Garena, o battle royale garantiu um lugar no coração dos brasileiros com suas mecânicas simples, requisitos acessíveis e constantes atualizações de conteúdo — que os jogadores certamente adoram.

Claro, um dos principais destaques do jogo são as skins, cobiçados cosméticos que dão mais personalidade aos personagens. Naturalmente, os conjuntos mais vistosos devem ser adquiridos com dinheiro real, algo que pode ser inviável para muitos jogadores. Contudo, há uma outra alternativa aqui: os Codiguin do Free Fire.

Codiguin do Free Fire para resgatar de graça em fevereiro de 2025

Conforme o próprio nome sugere, os Codiguin do Free Fire são códigos promocionais que podem ser resgatados para obter diversas recompensas gratuitas in-game. Eles são liberados periodicamente por influenciadores e marcas — e podem, ou não, conter data de expiração.

O Voxel separou as últimas combinações disponíveis para você garantir regalias exclusivas na sua conta. Para resgatar, basta selecionar os códigos listados abaixo, ir até o site de recompensas e seguir o passo a passo — te mostraremos um guia rápido e prático a seguir. Confira abaixo a lista de códigos do Free Fire para resgatar em fevereiro de 2025!

FFR1234567890ABCR

FFS0987654321DEFR

FFG24681013579FRR

FFH753951456287FR

FFJ369258147036FR

FFK951753852046FR

FFL753951456287FR

FFM369258147036FR

FFN951753852046FR

FFP753951456287FR

Vale ressaltar que os Codiguin FF possuem um prazo para expirar. Além disso, cada um dos códigos acima podem ser usados uma determinada quantidade de vezes — portanto, corre para garantir a sua recompensa antes que esgote!

Como resgatar os Codiguin do Free Fire?

Não sabe como resgatar os Codiguin do Free Fire? Fique tranquilo, pois o processo é bem simples e fácil. Confira abaixo o passo a passo!