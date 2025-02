Coletivos teatrais do Amapá e São Paulo se apresentam em Rio Branco

O coletivo Frêmito Teatro, do Amapá, e o Agrupamento Cynétiko, de São Paulo, realizam apresentação gratuita do espetáculo Lugar da Chuva em Rio Branco, nos dias 21 e 22 de fevereiro, às 20h, na Usina de Arte João Donato.

A peça, criada a partir do intercâmbio entre o coletivo amapaense Frêmito Teatro e o Agrupamento Cynétiko, grupo paulistano, que viajou até Macapá para colaborar na criação do espetáculo, conta a trajetória de dois viajantes que navegam por terras amapaenses, apresentando uma visão sobre o Amapá tanto do ponto de vista de quem é nativo, quanto do olhar “de fora”, buscando um lugar de troca onde se possa construir a reflexão.

O texto escrito por Ave Terrena, levantado a partir da sua vivência na cidade, é definido pela autora como uma “dramaturgia cartográfica”, onde cada cena é uma ilha independente, mas que está em composição com o todo, apostando numa ousada mistura de fluxo narrativo e poético nas falas.

Na família linguística tupi-guarani “Lugar da Chuva” é o significado da palavra ama’pá,. O roteiro é fruto das experiências vividas durante uma viagem pelo território amapaense realizada entre novembro e dezembro de 2017. Durante essa residência, os coletivos acionaram vivências criativas em locais significativos do entorno da capital, compartilhando a criação de maneira colaborativa e processual. O atravessamento mútuo entre os artistas e os ambientes nutriram a construção da dramaturgia, do vídeo e da direção de arte.

A concepção geral do projeto é do diretor e produtor amapaense Otávio Oscar, que deu início à proposta assumindo o desafio de repensar, através do teatro, o lugar da identidade e da cultura amazônicas, que agora não são mais definidas apenas pelas tradições e ancestralidades, mas também por essa nova faceta globalizada que é a Amazônia urbana.

Oficina gratuita

Além das apresentações, o grupo oferece uma oficina teatral chamada ‘O Ator Fluvial’, onde compartilha com atores e não-atores, com ou sem experiência, um pouco dos conceitos que permeiam a construção do trabalho dos atores para o espetáculo. As inscrições para oficina poderão ser feitas no local, uma hora antes da atividade, por ordem de chegada.

Os artistas também realizam uma atividade de mediação chamada ‘Desmontagem Cênica – Lugar da Chuva’, onde realizam leituras das cenas e compartilham sobre o processo criativo do espetáculo.

A circulação de LUGAR DA CHUVA é fomentada pela BOLSA FUNARTE DE TEATRO MYRIAM MUNIZ 2023.

Confira a programação em Rio Branco.

17.02 • Desmontagem Cênica Lugar da Chuva

Segunda • 08h30 às 11h

Local: Curso de Teatro da UFAC

Gratuito e aberto ao público externo

19.02 • Oficina O Ator Fluvial

Quarta • 18h30 às 21h30

Local: Curso de Teatro da UFAC

Oficina Gratuita

Para atores e não-atores a partir 14 anos

30 vagas • Inscrições por ordem de chegada a partir das 17h

Trajar roupas confortáveis e apropriadas para trabalho de corpo

Acessível em LIBRAS

21 e 22.02 • Espetáculo LUGAR DA CHUVA

Sexta e Sábado • 20h

Local: Usina de Arte João Donato

Gratuito

Ficha técnica

Apoio: Funarte

Realização: Frêmito Teatro e Associação Gira Mundo

Projeto fomentado pela BOLSA FUNARTE DE TEATRO MYRIAM MUNIZ 2023.

Criação: Frêmito Teatro (AP) e Agrupamento Cynétiko (SP)

Atores: Raphael Brito e Wellington Dias

Direção, Iluminação e Sonoplastia: Otávio Oscar

Dramaturgia: Ave Terrena

Direção de Arte: Daniele Desierrê

Videoartista: Luciana Ramin

Coordenação Geral: Associação Gira Mundo

Coordenação de Produção: Otávio Oscar

Produção Local: Stephanie Ribeiro

Identidade Visual: Ugo Farias

Redes Sociais: Marina Brito

Apoios: Curso de Teatro da UFAC – Universidade Federal do Acre e Usina de Arte João Donato e Fundação de Cultura Elias Mansour