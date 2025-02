Colisão entre moto e bicicleta deixa duas pessoas feridas no Segundo Distrito de Rio Branco

João Paulo Ferreira da Conceição, de 21 anos, e Maurício do Nascimento Marruch, de 37 anos, ficaram feridos após uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta na tarde desta sexta-feira, 21, na Rodovia AC-40, após o Parque Chico Mendes, no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Maurício trafegava de bicicleta na ciclovia, no sentido bairro-centro, quando percebeu que uma motorista, que conduzia um Fiat Cronos branco no sentido centro-bairro, faria uma conversão à direita para entrar em um residencial. Ao se deparar com uma poça d’água na ciclovia, ele desviou, jogando a bicicleta para o meio da rodovia, e foi atingido pelo motociclista João Paulo, que trafegava no sentido centro-bairro em uma Honda CG 125 Fan preta, de placa NAA-7G55.

Com o impacto, João Paulo caiu da moto, bateu a cabeça no solo e sofreu perda de memória momentânea, convulsão e um hematoma na testa. Já Maurício teve escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, uma básica e outra de suporte avançado, ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros às vítimas e as encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo os socorristas, João Paulo deu entrada no hospital em estado de saúde estável, mas seu quadro clínico pode se agravar. Já Maurício permanece estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos periciais, a moto de João Paulo foi removida por um amigo, enquanto a bicicleta de Maurício foi entregue a familiares.